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İzmir’de 181 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yeni yılın ilk günü 181 göçmen yakalandı.

12:02 -
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İzmir’de 181 göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun, Dikili ilçelerinde yılın ilk gününde düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisini aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarda, 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali vatandaşı olmak üzere toplam 181 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve organizatör olduğundan şüphelenilen H.T.E. ise gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Son güncelleme: 12:03 02.01.2020
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