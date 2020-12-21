İzmir’de hareketli gece: İki kadını araçta bırakıp kaçtı

Bornova ilçesi Kokluca Mezarlığı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekiplerince şüpheli görülen bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, polisleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bornova sınırlarını aşan sürücü yöneldiği Konak ilçesi 2206 Sokak üzerinde aracı bırakarak kayıplara karıştı.

EPİLEPSİ HASTASI KADIN NÖBET GEÇİRDİ

Araç polis ekiplerince, kısa sürede içerisindeki 2 kadın, sürücü tarafından terk edilmiş halde bulundu. Kadınlardan birisinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi çağrılarak, nöbet geçiren kadın ambulans ile kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜYÜ TANIMIYORUM

Araçtaki kadınlardan gözaltına alınan S.K'nin ise ifadesinde, otomobil sürücüsünü tanımadığını ve hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını, sürücünün ehliyeti olmadığı için polisi görünce panik yaptığını, kendilerini aracın içerisinde bırakarak kaçtığını söylediği ileri sürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan S.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve kaçan sürücüyü yakalamak içinse geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (İHA)