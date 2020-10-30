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İzmir’de toplanama alanları belirlendi

İzmir’de yaşanan depremin ardından depremden evleri zarar gören ve evlerine girmeye korkan vatandaşlar için İzmir Valiliği toplanma alanlarını belirledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon ve Ege Üniversitesi Kampüs Alanı’nda toplam 400 çadırın kurulacağını açıkladı.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 21:27, 30/10/2020
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İzmir’de toplanama alanları belirlendi

İzmir'de yaşanan depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği toplanma alanlarını açıkladı.

Depremden evleri zarar gören ve deprem korkusu sebebiyle evine giremeyen vatandaşlar için şimdilik iki bölgede çadırların kurulacağı açıklandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çadır kurulacak alanları belirterek şunları paylaştı:

“Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum

Çadır kurulacak alanlar:

1.Bayrakli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır

2.Ege Üniversitesi.Kampus Alanı 200 çadır 1000+1000=2000 kişi''

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