Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kabine toplantısı ne zaman, yeni yasaklar gelir mi?

Bugün kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalarda alınan corona virüs önlemlerinin ardından yeni yasaklar için karar alınıp alınmayacağı belirlenecek.

Güncellenme: 09:54, 30/11/2020
Haberler Gündem
Kabine toplantısı ne zaman, yeni yasaklar gelir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar'ın katılımı ile kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında corona virüs salgını ile mücadele kapsamında son durumun ve yeni önlemlerin ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nda alınan tedbir ve öneriler değerlendirilecek.

Kabine'nin ana gündem maddesi salgına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Toplantıda Sağlık Bakam Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacak. 15 gündür hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi; yasağın vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu bazı illerde hafta içi de uygulanması gibi önlemlerin alınması bekleniyor.

İlginizi ÇekebilirCorona vakalarının en çok görüldüğü illerde şoke eden görüntülerCorona vakalarının en çok görüldüğü illerde şoke eden görüntüler İlginizi ÇekebilirTürkiye'de en çok vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul'da corona definleri görüntülendiTürkiye'de en çok vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul'da corona definleri görüntülendi
Bilim Corona Cumhurbaşkanı istanbul izmir Ölüm Pazartesi Sağlık Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more