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Bekçi, kaçan şüpheliyi vurdu!

Antalya'da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip elinde bıçakla koşarak kaçan A.C., bekçi tarafından vuruldu. Yaralanan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

07:35 -
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Olay, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, A.C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı.Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken A.C., koşarak kaçmaya başladı.

FOTO: DHA

HAVAYA ATEŞ AÇTI

A.C.'yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.’yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

FOTO: DHA

Sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

A.C.’yi vuran bekçi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. (DHA)

Akdeniz Üniversitesi Antalya Haber kavga Konyaaltı Polis Sağlık
Son güncelleme: 07:52 27.02.2020
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