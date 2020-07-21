Kadıköy Belediyesi’nden dikkat çeken karar: Şiddet uygulayan çalışanın hakları mağdur eşe ödenecek

Kadıköy Belediyesi ile TÜM-BEL–SEN arasında imzalanan 2020-2021 yılı toplu iş sözleşmesi töreni, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, TÜM–BEL–SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve personelin katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ana binası bahçesinde gerçekleştirildi.

Sözleşmeye göre TÜM-BEL-SEN'e üye 500 memur ve sözleşmeli personel ortalama aylık brüt 520 lira sosyal iyileştirme zammı alacak.

SÖZLEŞMEDE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE MADDESİ

Toplu iş sözleşmesinde sosyal haklar, çocuk bakım evlerinden yararlanma, ulaşım hakları, mali hakların iyileştirilmesine yönelik maddelerin yanı sıra aile içi şiddete ilişkin madde dikkat çekti.

İstanbul Sözleşmesi'nin amaçları gözetilerek düzenlenen maddede, “Çalışanın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda; ailesinin şikayeti üzerine Belediye Sosyal Hizmet Uzmanının yapacağı değerlendirme sonucu şiddet uyguladığı tespit edilirse, bu sözleşme hükümlerinde yer alan mali haklar mağdur olan eşe ödenir” ibaresi yer aldı.

KAFTANCIOĞLU: TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

Törende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul Sözleşmesi'nin tartışma açıldığı bir dönemde bu madde çok kıymetli. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaya çalışıldığı, kadın haklarının her geçen gün geriye gittiği bir dönemde bu toplu iş sözleşmesinin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum.

*Her gün bir kadının canice katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. İyi hal indirimleri, kazanılmış haklara yönelik saldırılar, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran söylemler her gün başka bir kadının katledilmesine zemin hazırlıyor.

*İstanbul Sözleşmesi, kaldırılması değil uygulanması için mücadele edilmesi gereken kazanılmış bir haktır.

ODABAŞI: BU TOPLU SÖZLEŞMEMİZ KAMUOYUNA MESAJLAR DA İÇERİYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, toplu iş sözleşmesinde yer alan aile içi şiddet maddesinin İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*Bu toplu sözleşmemiz kamuoyuna mesajlar da içeriyor. Bu sözleşmeden yararlanamamanın 4 tane koşulu var, bir tanesi de aile içi şiddet.

*Belediye çalışanlarımız arasında böyle bir şey olacağına inanmıyorum ancak biz bu toplu sözleşmeye şiddetle mücadelenin yanı sıra, şiddet uygulanması halinde uygulanacak cezayı da koyuyoruz.

*Sözleşmeyi imzalayan tarafların ayrıca bir görevi daha var, o da Kadıköylü komşularımıza hizmet etmek. Belediye bütçesi, belediyede çalışanların ve Kadıköy'de yaşayanların iyiliği için, onların yaşam kalitesini ve yaşam seviyesini arttırmak için kullanılacaktır.

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