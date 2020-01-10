Kadıköy sapığı yakalandı

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde 1 Ocak günü sabah 07.30 sıralarında evinden işyerine gitmek için çıkan 29 yaşındaki S.K.’yı takip eden bir sapık taciz etmişti.

Genç kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 68 güvenlik kamerasından yüzlerce saat görüntü inceledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenen Fatih K. (27) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheli Fatih K.'yı mağdur kadın da teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fatih K. adliyeye sevk edildi.