Kampanyaya destek vermeyen marketlere MHP’li başkandan ağır sözler!

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili valilik tarafından oluşturulan Vefa Destek Grupları’na destek vermeyen dev marketlere sert tepki gösterdi.

Vergili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünde ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

* Evden çıkamayan hiçbir Karabüklüyü mağdur etmeyeceğiz. Çağrı Merkezimizdeki personel sayısını artırıyor, başvuruda bulunanların ihtiyaçlarını anında gidermeye yönelik çözüm yolları üretiyoruz.

* Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının anında giderilmesine yönelik şehrimizdeki marketlerle evlere servis noktasında görüşmeler yapıyoruz ve Karabüklülere hizmet verecek marketlerimizi sizlere kısa sürede açıklayacağız.

“3 MARKET HARİÇ OLUMLU KARŞILANDI”

Şehirdeki market sahipleriyle konuşulduğunu ve destek istediklerini aktaran Başkan Vergili, 3 market dışında olumlu tepki aldıklarını söyledi. Vergili, şöyle konuştu:

* Zabıta Müdürümüz şehrimizdeki marketlerimizin sahipleri ve yöneticileriyle bizzat görüşerek kampanyaya destek istedi.

* Yapılan görüşmeler sonucunda şehrimizde ticari faaliyetlerini sürdüren 3 market hariç tüm marketlerimiz devletimizin ve milletimizin emrinde olduklarını ifade etti.

* Öncelikle bu zor günlerde halkımızın yanında olan vefakâr ve kadirşinas işletmelerimize Karabük halkı adına şükranlarımı sunuyor, bol kazançlar temenni ediyorum.

HALKIMIZ AMBORGO UYGULAYACAKTIR

Ülke genelinde binlerce şubeleri olan 3 market zincirinin vatandaşın yanında olmadığını ifade eden Vergili, “Kampanyamıza destek vermeyenler, bu zor günlerde ülkemizin ve halkımızın yanında olmayanlar; şehrimiz genelinde mantar gibi şube açıp, her gün bu şehrin milyonlarca lirasını alıp şehir dışına taşıyanlar..! İnanıyorum ki saygıdeğer halkımız bundan sonra alışverişlerini yaparken bu günleri göz önünde bulunduracak, bu zor günlerde kendilerine karşı duyarsız kalanlara gereken ekonomik ambargoyu uygulayacak” dedi.

KAMPANYAYA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Rafet Vergili, kampanyaya destek veren market ve bakkaların isim listesini yayınlayarak, vatandaşlardan alış verişlerini buralardan yapması istedi.

Başkan Vergili,”Bu millet el ele, omuz omuza verdiğinde nelerin üstesinden geldiğini Çanakkale’de, Sakarya’da ve daha nice cephede tüm dünyaya gösterdi. Gün birlik ve beraberlik günü. En zor günlerimizden biri olan bu günlerde halkımızın yanında yer alan fedakâr vefakâr marketlerimiz ve mahalle bakkallarımız her zaman olduğu gibi, bu zor günlerimizde de bizlerle birlikte. Bu millet sizin bu kadirşinaslığınızı asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.