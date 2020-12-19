Kamu bankasının AKP döneminde İBB’ye verdiği lüks araçlar Sayıştay’a takıldı

Sayıştay'ın 2019 yılı İBB denetim raporunda bir kamu bankası ile değişik tarihlerde yapılan protokol ile İBB'ye 2 adet araç tahsis edildiği ve bu araçların hali hazırda kullanılmaya devam edildiği belirlendi.

İBB, Sayıştay'a bu konuda gerekli işlemleri yapacağını bildirdi. Raporda; 2012 yılından itibaren yürürlükte olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ve ilgili yönetmeliklere göre kamu kurumlarının mali kaynaklarının değerlendirilmesi karşılığında sadece faiz ve kar payı alabileceği, bunun dışındaki menfaatlerin yasak olduğunun açık bir biçimde hüküm altına alındığı vurgulandı.

BİR MECEDES BİR AUDİ

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 3 Kasım 2011 tarihinde kamu sermayeli bir banka ve İBB arasında imzalanan protokol ile belediyenin kullanımına 2011 Model Mercedes Benz S 350 marka ve modelde bir araç teslim edildiği belirlendi. 3 Haziran 2014 tarihinde aynı banka ile İBB arasında imzalanan başka bir protokol ile belediyenin kullanımına 2013 model Audi A8L marka ve modelde bir araç daha olmak üzere toplamda iki araç teslim edildiği tespit edildi. Her iki protokol için herhangi bir yürürlük süresi belirlenmemiş olduğundan imzalandıkları tarihlerden bu yana yürürlüğünü sürdürdüğü aktarıldı.

“ARAÇLAR BANKAYA TESLİM EDİLMELİ”

Raporda denetim tespiti sonrasında, idare tarafından; bulgu doğrultusunda işlem tesis edileceğinin ifade edildiği aktarıldı. Raporda “Şirketin mali kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla bankadan faiz veya kar payı temini dışında, protokoller ile araç tahsis edilerek menfaat temin etmesi mümkün olmadığından, ilgili protokollerin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'ne uygun olarak yenilenmesi ve tahsis edilen araçların bankasına iade edilmesi uygun olacaktır” denildi.