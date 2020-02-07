Karaköy’de başörtülü kadına saldırı davasında karar çıkmadı!

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmada hazır bulundu. Müştekileri çok sayıda avukat temsil ederken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

TUTUKLU SANIK CEZAEVİNDE TEDAVİ ALTINDA

Hakim, tutuklu sanık Semahat Yolcu’nun Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğunu belirterek sanığın adli serviste tedavi altında bulunduğundan hazır edilemediğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz da tanık beyanlarıyla olayın ortada olduğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı ise müvekkiliyle görüşemediğini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Semahat Yolcu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.