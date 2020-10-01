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Kars’ta PKK-KCK operasyonu! HDP’li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK terör örgütüne yönelik Kars merkezli operasyon düzenlendi. Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
08:13 -
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Kars’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP’li belediye yöneticilerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci‘nin de da bulunduğu öğrenildi.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında bir hafta önce gözaltına alınmıştı. Bilgen, dün yaptığı açıklamada “Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyum atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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Son güncelleme: 08:50 01.10.2020
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