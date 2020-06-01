‘Katil’ gal arısı alarmı! Zonguldak’ta da görüldü

Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, bu yıl Düzce’den sonra Zonguldak’ta da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.

‘YIRTICI’ ÖNLEM

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi.

Düzce’den sonra Zonguldak’ta da görülen gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda, birçok ildeki üreticilerin gal arısından etkileneceği ifade edildi. Köylüler, gal arısının üremesini engelleyen yırtıcı böcek olan torymus sinensisin bölgeye salınımı yapılarak mücadele edilmesini istedi.

BÜYÜK TEHLİKE

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bir daha verim alamayabileceklerini söyledi.

Bölgede birçok kişinin kestane ve bal üretimiyle geçimini sağladığını belirten Canlı, “Bu yıl ilk defa Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde tanık olduk. Arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde fark ettik. Bu zararlıya karşı dünyada ne düşünülüyor, devletimizin, Tarım Orman Bakanlığı’nın bilgisi var. Ama bu zararlıyla ilgili ne düşünüldüğünü bilmiyoruz. Hemen bir girişimde bulunacağız” dedi.

“ÇOK VAHİM..”

Gal arısının diğer ilçelerinde olup olmadığını anlamak için çalışma yapacaklarını ve bu meselenin Zonguldak açısından corona virüsü salgını kadar etkili olduğunu öne süren Canlı “Çok büyük vahim bir olayla karşı karşıyayız ve tüm yetkililerin desteğini bekliyoruz” dedi.

DESTEK TALEBİ

Göbü köyünde kestane balı üreticiliği yapan ziraat teknisyeni İsmail Aydın ise gal arısının verdiği zarar nedeniyle bu yıl ki kestane ve bal üretiminde düşüş beklediklerini söyledi. Endişeki olduklarını ve destek beklediklerini ifade eden Aydın “Topyekun çok büyük zararımız var” diye konuştu.

ÜRETİM HAZIRLIĞI

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü de gal arısının ilk kez tespit edildiğini belirterek yayılış alanların tarandığını ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti. Müdürlük, Gökçebey’de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarının ‘torymus sinensis’ üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirileceğini açıkladı. (DHA)