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Kavga eden bekçi ve polis görevden uzaklaştırıldı!

Şırnak'ta bir kontrol noktasında görevli polis memuru ile mahalle bekçisi arasında yaşanan kavganın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Olayın dün akşam yaşandığını duyuran Şırnak Valiliği, iki personelin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
20:54 -
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Şırnak Valiliği, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavgayla ilgili basın açıklaması yaptı. Kavgaya karışan Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B.’nin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

GÖREV YAPTIKLARI PERONDA KAVGA ETTİLER

30.08.2020 Pazar günü saat 19.30 sıralarında İl merkezi Sanayi Kontrol Noktasında görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışmanın yumruklaşmaya dönüştüğü, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavganın son bulduğu belirtildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bahse konu olay üzerine her iki personelin 30.08.2020 tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edildiği belirtildi.

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