Kaz Dağları’ndan yükselen feryat: Susuzluk

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Yağış miktarının beklenenin altında olması nedeniyle barajların doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Ege ve Marmara'da belediyelerin ortak sorunun kuraklık olduğunu belirtti. Balkan, “Bölgemizin en büyük sorunu içme suyu temini. Susuz kalan köylere su taşıyoruz.

Doğadaki hayvanlar su bulamadıkları için köylere ve ilçelere iner oldu. Durum çok kötü. Bunun altından yerel yönetimlerin tek başına çıkması mümkün değil” dedi. Yazın nüfusu 100 bini geçen Çanakkale'nin beldesi Küçükkuyu'da yaşanan kuraklık, bölgenin içme suyunu da sıkıntıya sokmuş.

Balkan, “Toplantılarımızın ana teması susuzluk. Kaz Dağları'nda kuraklık, su kaynaklarının doğru kullanılmaması nedeniyle bölgemize su sorununu getirdi. Yapılaşma arttıkça susuzluk artıyor. Eskiden 300 metre derinlikten su çıkarken, bugün suya ulaşamıyoruz.

AKP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan'a bölge belediye başkanları olarak durumu kapsamlı olarak anlattık ve destek istedik” açıklamasını yaptı.