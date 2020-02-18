Kaza kurbanı gazetecilerin organları 6 hastaya umut oldu

Kaza, 14 Şubat günü Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. Nurullah Akbaş yönetimindeki yolcu otobüsü ile Hakan Tankaya’nın kullandığı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan iki çocuk babası Tankaya, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OPERASYON DÖRT SAAT SÜRDÜ

Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen gazetecinin organlarını bağışladı. Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar üniversite hastanelerinden gelen ekipler, dört saatlik bir operasyonla Hakan Tankaya’nın karaciğer, böbrek ve kornealarını aldı. Tankaya’nın bağışlanan organlarının bu hastanelerde sıra bekleyen toplamaltı hastaya nakledileceği açıklandı.

NAKİL BEKLEYİŞİ HABERİYLE ÖDÜL ALMIŞTI

Organ bağışı konusunda farkındalık için çok sayıda habere imza atan Hakan Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması’nda, ‘Yüz nakli için umutlu bekleyiş’ haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. (DHA)

