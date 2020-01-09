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Kazıda buldukları top mermilerini sattılar, parasıyla kebap yediler!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde inşaatı devam eden kaymakamlık binasında yapılan kazıda top mermileri bulundu. Kazıda buldukları mermileri hurdacıya satan çalışanlar, aldıkları parayla kebap yemeye gitti.

18:53 -
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Kazıda buldukları top mermilerini sattılar, parasıyla kebap yediler!

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapımı devam eden ilçe kaymakamlık inşaatında ekiplerin kazı yaptığı sırada çalışanlar tarafından tanesi 300 kilogramı bulan 2 adet top mermisi bulundu.

Kepçe yardımıyla çıkartılan top mermileri çalışanlar tarafından hurdacıya verildi.

Hurdadan aldığı parayla kebap yemeye giden çalışanlar yapılan soruşturma sonrasında kebapçıdan ifade vermek için karakola gitti.

İlk başta hurda sanılan malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Yaşanan olay üzerine hurdacıya giden polis ekipleri satılan top mermilerini alarak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. İHA

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