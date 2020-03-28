Kibarca verdiği siparişle tanınmıştı… ‘Burhan amca’ o günü anlattı

Coronaa virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ordu’da, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım isteyen Burhan Kılıçkını´nın istekleri karşılandı. Sipariş verirken sergilediği kibar tavrıyla sosyal medyada yoğun ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

‘İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR´

Yalnız yaşayan Burhan Kılıçkını şöyle konuştu:

* Dışarıya çıkmak yasaklanmış, komşularımdan yardım istedim. Allah razı olsun yardımcı oldular. Aradım gerekli memurlar geldi, derdimi anlattım. Sokağa çıkma yasağı koydular güzel bir şey.

* Gelen memurlar ihtiyacımı karşıladılar, Pazar ve market ihtiyacımı karşıladılar. Başka bir ihtiyacın olduğu zaman bize haber ver dediler, telefon numarası bıraktılar.

* `İlaç ihtiyacın olduğu zamanda ararsın´ dediler. Gereken ilgiyi gösterdiler, bunlar güzel bir şey, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimiz, Allah razı olsun yine ilgileniyor, Allah devletimize sağlık sıhhat versin. Allah başımızdan eksik etmesin.

‘BİRBİRİMİZE DAİMA YARDIMCI OLALIM´’

‘Evde kal´ çağrısı yaparak insanların birbirine yardımcı olmalarını da isteyen Kılıçkını, “Pazar alışverişi yapanları görüyorum, yaşlılar yükünü taşıyamıyorlar. Alıyorum yükünü yardım edip götürüyorum. Bu güzel bir şey. Birbirimize daima yardımcı olalım. `Aman bana ne ya´ olmaz. Bir gün sende düşersin, senin de ihtiyacın olur. `Elimden tutar mısın evladım, ayağım kaydı düştüm.” Bir kişiye ihtiyacımız olacak. Allah birbirimizi eksik etmesin. Devletimizin `evde kal´ çağrısına da hepimiz uyalım” şeklinde konuştu. (DHA)