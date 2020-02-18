Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında “FETÖ’nün siyasi ayağı polemiği” yargıya taşındı. Karşılıklı açılan davalar sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda… Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeye baharı hep birlikte getireceğiz.

GEZİ DAVASI BİR AYDINLANMA HAREKETİDİR

* Gezi Davası’nın yedinci duruşması bugün görülüyor. Bir dönemin savcılarının açtığı davalarla gençlerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız yargılanıyor. O savcılar kaçtı ama davalar sürüyor.

* Gezi olayları hayatı sorgulayan gençlerin bir baskı rejimine karşı tepkileridir. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimiz hiç bir zaman ellerine silah almadı. Sazlarıyla, sözleriyle, pankartlarıyla tepkilerini gösterdi. Yer yüzü sofraları kuruldu.

* Anayasanın 34. maddesine göre, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

* 1376 yurttaş, oturup Ben de oradaydım diye Gezi Davası için bildiri yazmışlar. Şöyle diyorlar: Ben de oradaydım, ağaçlar, denizler ve doğa benim kardeşim olduğu için. Bunun neresi suç?

ALT MAHKEME ÜST MAHKEMENİN KARARINI UYGULAMIYOR

* Osman Kavala 840 gündür tutuklu… AİHM’in kararı var, ‘serbest bırakın’ diye. Ama üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uygulamıyor. O zaman bu ülkede adalet hiyerarşisine gerek var mı? Bu ülkede adalet var mı?

YARGI KULLANILARAK GENÇLERDEN İNTİKAM ALINMAZ

* Her şeye rağmen Gezi Davası’nın adaletli bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen, birlikte yaşayacağız. Ve en önemlisi adalet istiyoruz. Hep beraber demokrasiyi savunacağız.

* Yargıyı kullanarak gençlerden intikam alınmaz. Onlar bizim çocuklarımız.O çocuklar bizim evlatlarımız. Ne yapacaksın, hapse atıp gençliği karşına mı alacaksın? Bırak eleştirsinler, onlar genç.

AKLIMIZI BİRİLERİNE KİRALAMAYACAĞIZ

* 21’inci yüzyılda ben her şeyi bilirim demek, dünyanın en büyük yalanıdır. Allah'ın bize verdiği en değerli hazine akıldır. Aklımızı kullandığımız zaman bütün sorunları aşabiliriz. Aklımızı kullandığımız zaman işsizliği, yoksulluğu önleyebiliriz. Soruları çözmenin yolu akıldır. Aklımızı birilerine kiralamayacağız.

* Şu soruları sormak lazım: Vatandaş niye perişan? Emekli neden geçinemiyor? Neden işsizlik var? Hapishaneler neden tıka basa dolu? Neden Orta Doğu bataklığından şehitlerimiz geliyor? Neden parası olan dışarı çıkıyor da parası olmayan hapiste?