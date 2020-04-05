Kimi bahçeye çıktı kimi balkona! Sesi duyan oynamaya başladı

Corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

ORTAK PROJEYE İMZA ATTI

Pazar günü ve havanın güzel olması nedeniyle evlerde canı sıkılan gençler olduğunu düşünen Üsküp Evleri Sitesi ve Düzce'de DJ'lik yapan DJ Uğur lakaplı Uğur Çakır, ortak bir projeye imza attı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI

Dj Uğur, evinin balkonundan genç komşuları için DJ performansı sergiledi. Gençlerle birlikte site sakinlerinin müziklere eşlik etmesi evde canı sıkılan gençlerin yanı sıra orta yaşlı site sakinlerini de hareketlendirdi.

Güncel pop şarkıların yanı sıra Ankara yöresi oyun havaları da çalan Dj Uğur'un çaldığı müziklere eşlik eden site sakinleri balkonlara çıkarak ve sitenin ortak yaşam alanlarında oynayıp, o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

“KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ”

DJ Uğur Çakır, “20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar. Gençlere destek amaçlı bir mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

“EVDE KAL TÜRKİYE”

Site yöneticisi Emrah Şahin, site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, “Sitenin 20 yaş altı gençleri için evde kaldıkları için eğlenmesi anlamında Uğur kardeşimizle güzel bir ufakta olsa bir konser düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim Düzce evde kal Türkiye evde kal” dedi. İHA

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