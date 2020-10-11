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Kimse coronayı umursamadı! Akın ettiler

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, corona virüsüne rağmen Taksim Meydanı’na akın etti. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluştu.

18:39 -
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Kimse coronayı umursamadı! Akın ettiler

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurdu.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmazken, bazı kişilerin maske takmadıkları, bazı kişilerin ise taktıkları maskeyi çenelerine indirdikleri görüldü.  (DHA/İHA)

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 10 Ekim verilerine göre son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 8 bin 778'e yükseldi. Tabloda yeni hasta sayısı da bin 649 artarak 334 bin 31'e çıktı. Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.
Corona İstiklal Caddesi Sağlık Sağlık Bakanlığı Taksim Türkiye
Son güncelleme: 19:01 11.10.2020
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