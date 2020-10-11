Kimse coronayı umursamadı! Akın ettiler

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 10 Ekim verilerine göre son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 8 bin 778'e yükseldi. Tabloda yeni hasta sayısı da bin 649 artarak 334 bin 31'e çıktı. Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.