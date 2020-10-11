Kimse coronayı umursamadı! Akın ettiler

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurdu.
Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmazken, bazı kişilerin maske takmadıkları, bazı kişilerin ise taktıkları maskeyi çenelerine indirdikleri görüldü. (DHA/İHA)