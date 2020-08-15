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Korkutan ‘corona virüsü’ haritası

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki corona virüsü tablosu endişe vermeye başladı.

10:26 -
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Korkutan ‘corona virüsü’ haritası

Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü.

Coronanın yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görüldü.

FOTO: İHA

Son zamanlarda toplu konutlarda da riskin arttığı gözlemlenen haritada, salgının kırsal mahallelere de sıçradığı görüldü. Virüs yayılımın en çok düğünlerde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

FOTO: İHA

Öte yandan Van Valiliği tarafından son günlerde güncel vaka, can kaybı ve yoğun bakım hasta sayılarıyla ilgili bir bilgi paylaşımı da yapılmadı.(İHA)

Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı Van
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