KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih işlemleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan terih alımı işlemlerine başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı kapsamında tercih yapacak olan adaylarKPSS-2020/5 tercih kılavuzunu yazımızda paylaştığımız link üzerinden bilgisayarınıza indirebilir ve tercih işlemlerini detaylı olarak görebilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/5 TERCİH KILAVUZU

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Adaylar tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3'de gösterilmiştir. Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.