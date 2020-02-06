Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında 2 pilot şüpheli

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İKİ PİLOT İFADE VERECEK

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın 2 pilotunun da soruşturma kapsamında şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, savcılığın pilotların kanında alkol ya da uyuşturu madde olup olmadığın tespit edilmesi için, 2 pilottan kan örneği alınmasını istediği öğrenildi. Kazanın meydana geldiği pisti gören güvenlik kamerası görüntülerinin de istendiği öğrenilirken, pilotlar tedavilerinin ardından ifade verecek.

KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİ ADLİYEYE GETİRİLECEK

Biri başavcıvekili olmak üzere toplam 5 savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerine karar verildi.