Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında 2 pilot şüpheli

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın 2 pilotunun da soruşturma kapsamında şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ayrıca, savcılığın pilotların kanında alkol ya da uyuşturu madde olup olmadığın tespit edilmesi için, 2 pilottan kan örneği alınmasını istediği öğrenildi. Kazanın meydana geldiği pisti gören güvenlik kamerası görüntülerinin de istendiği öğrenilirken, pilotlar tedavilerinin ardından ifade verecek.
Biri başavcıvekili olmak üzere toplam 5 savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerine karar verildi.