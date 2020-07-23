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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020’de dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları…

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterecek.

09:51 -
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020’de dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları…

Bayrama kısa bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ibadetini geçekleştirecekler tarafından arştırılıyor. Dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu?

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişmesi, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olması bekleniyor.

DİYANET VEKALET YOLUYLA KURBAN FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL yurt dışında 825 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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