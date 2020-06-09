Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli sert kayaya çarptı

Olay, Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla gizleyerek iş yerine gelen M.B. (29) isimli bir şahıs, Hasan S.’nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi.

“GEL KENDİN AL”

Elindeki silahı Hasan S.’ye doğrultan M.B., tezgahtaki altınları istediğini söyledi. Kuyumcu Hasan S. ise M.B.’ye “Gel kendin al” dedi. Bunun üzerine tezgaha yönelen M.B., üç bileziği aldığı sırada hamle yapan Hasan S., şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede giden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, Gasp Büro Amirliği’ne sevk edildi.

AYNI KUYUMCU DAHA ÖNCE DE SOYGUNU ENGELLEMİŞ

Öte yandan aynı kuyumcuya 2003 yılında yine bir gasp girişimi olduğu ancak Hasan S.'nin, gaspçıyı elindeki silahı alarak etkisiz hala getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARBEDE GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcudaki gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan S., bir başka müşteriyle ilgilenirken içeri giren M.B.'nin silahını çıkardığı, ardından da Hasan S.'nin silahı aldığı görüldü. İHA