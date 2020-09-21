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Levent Özeren’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 5 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ileri sürülen İYİ Parti İl Yönetim Kurulu eski üyesi Levent Özeren (55) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 10 Temmuz'da tutuklanan ve 53 gün sonra adli kontrolle serbest bırakılan Özeren hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

17:19 -
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Levent Özeren’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 5 yıla kadar hapis istemi

Geçmiş dönemlerde İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan ve 2018’de yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olan Levent Özeren’in sosyal medya hesabından eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Özeren’in yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki gelince Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince hesabı incelemeye alındı.

Özeren’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 2015- 2020 yıllarında 50’den fazla paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Özeren, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz’da adliyeye sevk edildi.

HESABIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU BELİRTTİ

Levent Özeren, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na verdiği savunmasında, kendisine gösterilen sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook’ta belirtilen ‘Levent Özeren’ isimli hesapların kendisine ait olduğunu söyledi.

Özeren, çıkarıldığı mahkemece ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi´ne gönderildi. Özeren, 53 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Levent Özeren hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce iddianame kabul edildi.

Özeren hakkında Adalet Bakanlığı tarafından 14 Ağustos’ta kovuşturma izni verildiği belirtilen iddianameye göre, soruşturma kapsamında toplanan tüm bilgi, belge ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu sosyal paylaşım sitesi üzerinden herkese açık yaptığı bazı paylaşımlarıyla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HESABININ ÇALINDIĞINI SÖYLEDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Levent Özeren, paylaşımların çoğunun 5 yıl önceye ait olduğunu kaydedip o dönem ‘1234’ gibi basit şifreler kullandığı için hesaplarının 4-5 kez çalındığını ve e-posta yoluyla geri alındığını söyledi.

İddianamede ayrıca Levent Özeren’in, tarzı dışındaki bazı paylaşımların kesinlikle kendisine ait olmadığına, kabul ettiği iletilerin ise eleştiri boyutunda olduğunu savunduğuna değinildi.

Suçlamayı reddeden Özeren’in, Cumhurbaşkanı’na hakaret kastının olmadığı, eleştiri sınırını aşan ifadelerinin bulunabileceği yönündeki sözleri de iddianamede yer aldı. Levent Özeren, gelecek ay hakim karşısına çıkacak. DHA

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Son güncelleme: 17:21 21.09.2020
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