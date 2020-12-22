Lüks rezidansta korkutan yangın

Esenyurt Koza Mahallesi’nde 40 katlı bir rezidansın 22. katında dün akşam saat 22:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri lüks rezidanstaki yangına müdahale etti.

Kısa sürede tüm kata yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası söndürüldü. İtfaiye merdiveniyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi. (İHA)