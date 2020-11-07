‘Lüks kaçak otel’ Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Hidayet Koyu’nda kaçak olarak faaliyet gösteren otel ve işletmeyi verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine getirdi.

“İKİ DEFA YIKIM KARARI ALINMASINA RAĞMEN”

Kaş’ta en fazla işgal altındaki bölgelerden Çukurbağ Yarımadası’nın Hidayet Koyu’nda 3'üncü derece doğal sit alanında bulunan Hidayet Koyu'nda 5 yıl önce yapılan kaçak otel ve plaj tesisleri hakkında Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu yıkım kararı aldı.

Butik otel, restoran ve plaj işletmesinin sahipleri hakkında idari işlem yapılmasını da isteyen komisyonun 20 Ağustos tarihli bu kararının üzerinden iki aydan fazla geçmesine rağmen yıkım gerçekleşmedi.

Yıkım kararının uygulanmamasına tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek; “İzinsiz olarak beş yıla yakın süredir faaliyet gösteren otel hakkında iki defa yıkım kararı alınmasına rağmen hala neden yıkımın gerçekleşmedi. Otel sahiplerinin arkasında siyasi gücün olduğu iddiaları var. Yıkım kararı neden engellenmektedir? Kaş ve Antalya’da rant uğruna kaçak yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Siyasi iktidar sessiz kaldıkça, Antalya ve Kaş’ın doğası talan edilmeye devam ediliyor. Bu düzen böyle sürmeyecek, Antalya’yı ranta ve talana teslim etmeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çukurbağ Yarımadası’nın Hidayet Koyu’nda, 2015’e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi. Belediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

Kaş’ta vatandaşların denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölgede yaşayanlar, hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Yapılan şikayetlerde, önceleri küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, orman müdürlüğüyle de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.

Arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı. Kaş Kadastro Mahkemesi, Hidayet Koyu’nun da içinde yer aldığı parsellerin ‘orman’ vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3’üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi.