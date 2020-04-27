Lut kavmi nedir? Lut kavmi neden helak oldu?

Tarih boyunca en tartışmaları konulardan biri olan Lut kavmi merak konusu oldu. Kur’an’da da geçtiğine inanılan Lut kavmi hakkında bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

LUT KAVMİ NEDİR?

Lut Kavmi, İslam inancına göre MÖ 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş topluluk.

Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz’in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin, Eski Ahit’te adı geçen “Sodom” olduğu kesinlik kazanmıştır.

Lut Gölü’nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur’ân’da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat’ta “Sodom” şehrinin de böyle bir akıbete uğramış olması; Lût Kavmi’nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir.

LUT KAVMİ NASIL HELAK OLDU?

Kur’an’a göre de yasak olan aile içi-akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş, “sapkınlık” olarak nitelendirilerek kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti. Kavim içerisinde tecavüz ve fuhuş normal hale gelmişti. Lut peygamberin gönderildigi kavmin erkekleri, şehre ziyarete gelen tüm erkeklere cinsel tecavüz etmekteydi ve de herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüz etmekteydi. Erkekler eşleri dışındakilerlede cinsel ilişki yaşıyordu. Kur’ân’a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah, Lût peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi, Lût peygamberi umursamamıştır. Allah, kavime tecavüz olaylarını sona erdirmek için erkek kılığında melekler göndermiştir, . Bu olaydan sonra Allah; Lût peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helâk olacağını bildirmiştir ve neticede Lut peygamberin eşi de Lût kavmiyle yok edilmiştir.