Madenler 17. yüzyıldaki gibi

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, tazminat mağduru Somalı madencilerin yürüyüşünün engellenmesi sırasında jandarma alay komutanına ‘Öylemi Alay komutanı?' cümlesiyle seslenerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 45 yıldır sendikal mücadele yürüten Kartal SÖZCÜ'ye hem işçi mücadelesini hem de Türkiye'deki madenlerin son durumunu anlattı.

ATATÜRK'ÜN IŞIĞI

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da 3 bin 500 civarında madencinin sorunlarının çözüldüğünü belirten Kartal “Şimdi sadece Uyar Madenciliğin mağdurlarının sorunları kaldı. Şimdi bunun mücadelesini yürütüyoruz” dedi. Kazalardan ders alınmadığını ve birçok madenin hala 17. yüzyıl koşullarında çalıştırıldığını anlatan Kartal şöyle konuştu: “Kurulması gereken yaşam odaları kurulmadı. Hiç birinde hâlâ yaşam odaları yok. Karaman Ermenek'teki maden ocakları 17. yüzyıl maden ocakları gibi. Klasik üretim devam ediyor. Tahkimatlar bile ağaçtan yapılmış. 17.-18. yüzyılda nasıl domuz damıyla kömür üretildiyse şu anda Ermenek'te aynı usul devam ediyor. Anadolu'nun çeşitli yerleri de böyle. Güneydoğu'daki madenlere baktığımızda inanılmaz 17. yüzyıl koşullarındaki olanaklarla çocuk işçiler çalıştırılıyor. Böyle bir aymazlık var.” Kartal sözlerini şöyle tamamladı: Atatürk'ün yaktığı ışıktan yola çıkarak madencilik sektöründe sermayenin işçi sınıfının üstündeki gücünü kıracağız.

MADENCİLERLE YÜRÜYORUM YOLUNUZ HEP AÇIK OLSUN!

Tazminat ve maaşları için direnen Somalı ve Ermenekli madenciler sözler tutulmayınca yeniden Ankara'ya yürüyüş kararı aldı. Madencilerin sosyal medyada başlattığı “madenciyle yürüyorum” kampanyasına sanatçılar da destek verdi.

Genco Erkal “Ermenekli ve Somalı madenci dostlar, taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Yıllardır size uygulanan zulme karşı mücadelenizi yürekten destekliyorum. Yolunuz açık olsun. Ananızın ak sütü gibi helal haklarınıza kavuşmanıza diliyorum, en kısa zamanda” dedi.