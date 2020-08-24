Maganda kurşunu düğünde can aldı!

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bıçkıyanı köyünde meydana geldi.

Okan B.’nin köy meydanında düzenlenen düğününe gelen bazı magandalar, horon oynandığı sırada silahla havaya ateş açtı.

Magandaların silahlarından çıkan mermiler Gülhan Çetin'in boğazına, Melek Çakır'ın ise koluna isabet etti.

İki kadının yaralandığını görenler 112 Acil’e durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Gülhan Çetin'i özel bir hastaneye, kolundan yaralanan Melek Çakır'ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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