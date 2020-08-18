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Şehir magandaları gündüz vakti dehşet saçtı

Samsun'da bir düğün töreni öncesinde yapılan konvoyda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Hareket halindeki aracın sürücüsü tabancayla havaya ateş ederken, arkadaşı da diğer camdan pompalı tüfekle ona eşlik etti. İkili bu anları da sosyal medyada paylaştı.

İsmail AKDUMAN
09:29 -
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Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi, düğün konvoyunda ellerinde pompalı tüfek ve tabancalarla gündüz vakti rast gele havaya ateş etti.

ŞOFÖRDE TABANCA, ARKADAŞINDA POMPALI

Düğünün nerede yapıldığını bilinmezken, konvoyda en önde bulunan beyaz bir aracın sağ ön camından yarı beline kadar  dışarı çıkan bir şahıs elinde pompalı tüfekle havaya rastgele defalarca ateş etti. Bu sırada aracı süren kişi de bir elini camdan dışarıya çıkararak hem tabancayla ateş etti hem de aracı sürdü.

UTANMADAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kimliği belirsiz 2 kişi gündüz vakti silahla rast gele havaya ateş ettikleri anları daha sonra sosyal medya hesaplarında “Kral” yazarak paylaştı. Polis her yerde bu iki magandayı arıyor.

beyaz düğün Polis Samsun sosyal medya
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