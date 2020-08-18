Şehir magandaları gündüz vakti dehşet saçtı

Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi, düğün konvoyunda ellerinde pompalı tüfek ve tabancalarla gündüz vakti rast gele havaya ateş etti.

ŞOFÖRDE TABANCA, ARKADAŞINDA POMPALI

Düğünün nerede yapıldığını bilinmezken, konvoyda en önde bulunan beyaz bir aracın sağ ön camından yarı beline kadar dışarı çıkan bir şahıs elinde pompalı tüfekle havaya rastgele defalarca ateş etti. Bu sırada aracı süren kişi de bir elini camdan dışarıya çıkararak hem tabancayla ateş etti hem de aracı sürdü.

UTANMADAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kimliği belirsiz 2 kişi gündüz vakti silahla rast gele havaya ateş ettikleri anları daha sonra sosyal medya hesaplarında “Kral” yazarak paylaştı. Polis her yerde bu iki magandayı arıyor.