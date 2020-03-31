Mahmut Hoca uzaktan eğitimde ilham kaynağı oldu

Ceyhun ÖZGÖNÜL / SÖZCÜ

Türk Sineması’nın başyapıtlarından Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakteri Mahmut Hoca’nın ” Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı… Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.” repliği, corona virüsü (Koronovirüs) nedeniyle evden çıkamayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitimin ilham kaynağı oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle kapanan okulların öğrencileri için uzaktan eğitim uygulamasına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , daha önce kentin 8 noktasında 4 bin 376 gence hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ndeki görevli öğretmenlerin, derslerini evlerinde takip eden öğrencilerine desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hababam Sınıfı'nın, usta oyuncu Münir Özkul’un hayat verdiği idealist öğretmeni Mahmut Hoca'nın unutulmaz “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı… Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.”” Tanımından hareketle, bu süreçte uzaktan da olsa eğitimi sürdürdüklerini kaydetti.



WHATSAPP'TAN SINIFLAR OLUŞTURULDU

Yetkililer, Mersin’de merkez ilçeler ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Anamur'da hizmet veren kurs merkezlerindeki 177 öğretmenin uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslerine çalışan öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 aydan kısa bir süre kala uzaktan eğitim sistemiyle derslerine çalışmayı sürdüren öğrenciler, şu günlerde en çok çözemedikleri sorularda destek alabilecekleri bir öğretmene ve sınav yaklaştıkça artan streslerini kontrol altına alabilmek için sohbet etmeye ihtiyaç duyuyor. Kurs merkezlerindeki öğretmenler, bu süreçte evlerinden öğrencilerine destek sağlıyor. Sınıf bazlı kurulan WhatsApp grupları üzerinden veya bireysel olarak öğrencilerinin durumunu takip eden öğretmenler, sorularının çözümüne de destek oluyor. Takıldıkları soruları öğretmenlerine gönderen öğrenciler, kısa bir süre içerisinde yanıt alabiliyor. Öğretmenler, ayrıca kaygı durumlarının önüne geçmek amacıyla öğrencilerine uzaktan psikolojik destek de sağlıyor.”dediler.

VELİ BİLGİLENDİRMESİ DE YAPIYORUZ

Kurs merkezlerinin rehber öğretmenlerinden Canan Serin, corona virüsü salgını nedeniyle her koşulda olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerine destek sağladıklarını belirterek “COVID-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sürecinde yine aynı şekilde hem öğrenci hem de ailelerimiz ile işbirliği içerisindeyiz. 8 ilçemizde eğitim ve öğretim gören 4 bin 300'ün üstündeki öğrencimize rehber öğretmenleri olarak evde ders çalışma programları hazırladık. Bununla birlikte sınıf rehber öğretmenlerimizin öncülüğünde Whatsapp grupları kurularak, günlük soru çözümleri yapıyoruz. Haftada en az bir kez velilerimiz aranarak, bilgilendirmeler yapılıyor, öğrencilerimiz hakkında da bilgi alınıyor. Bu bilgileri öğretmenlerimiz, kurum rehber öğretmenlerine raporlandırıyor. Raporlar doğrultusunda kurum rehber öğretmenleri olarak öğrencilerimize dönüşler yapıp, süreci daha verimli geçirmeleri konusunda yönlendirmeler yapıyoruz.”

MAHMUT HOCA’NIN ÜNLÜ REPLİĞİ:

Rıfat Ilgaz’ın ünlü eserinden Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan, Türk Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden olan Hababam Sınıfı’nda Münir Özkul’un canlandırdığı idealist öğretmen Mahmut Hoca’nın unutulmaz repliği şöyleydi:

“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.”