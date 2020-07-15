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Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Kandilli ve AFAD son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 07.19’da ve 6.1 kilometre derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde yaşanan son depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

10:25 -
Haberler Gündem
Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Kandilli ve AFAD son depremler listesi)

Birçok aktif fay hattının üzerinde bulunan Türkiye'de, depremler meydana geliyor. Dün akşam Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem olurken, sabaha karşı ise Malatya'da deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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