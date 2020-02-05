Manisa’da deprem mi oldu? Son dakika Manisa depremleri

Manisa’da depremler sürüyor. Son haftalarda yüzlerce küçük ve zaman zaman da orta çaplı depremler kaydedildi. Manisa’da son deprem saat 19.34’te merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 3,6 şiddetinde deprem kaydedildi. Manisa’da meydana gelen son depremleri anlık olarak AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesinden takip edebilirsiniz. İşte Manisa’dan son dakika deprem haberleri…

MANİSA’DAKİ SON DEPREMLER

DEPREMLERLE SARSILAN AKHİSAR’DA KORKU DEVAM EDİYOR

Akhisar merkezli 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından 2 bin 500’e yakın artçı sarsıntı meydana gelirken dün akşam saatlerindeki iki depremin ardından vatandaşlar yine korkulu anlar yaşadı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda hayatlarına devam ediyor. AFAD'a göre Akhisar merkezli dün akşam 19.47'de 4.3 ve 20.55'de 4.8 büyüklüğündeki 2 depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden uzak açık alanlarda arabalarında sabahlarken kırsal bölgedeki vatandaşlar ise AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceyi geçirdi.

Dün akşam merkez üssü Medar Mahallesine yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi’nde ise bazı metruk binaların bir kısmı çökerek tehlike arz etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu bildirdiklerini ve tehlikenin halen devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Süleymanlı Çarşı Camii minaresinin üst kısmındaki çatlak ise yine tehlike arz etmeye devam ediyor. Caminin Dernek Başkanı emekli imam Ali Köksal, “Dün akşam yine sarsıldık, bundan 15 gün önce yine 5.4 büyüklüğündeki depremde minaremizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu yerdeki ağaç bağlantısı olduğu yerden koptu yani çatladı. Ben aynı zamanda bu caminin emekli imamıyım, aynı zamanda da mahallemizdeki iki caminin de dernek başkanı ve buranın esnafıyım. Minare şu an için tehlike oluşturuyor. Bu durumu ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip yerini tespit ettiler, caminin iki şerefeyelik üst kısmını alıp birinci şerefeye düşürülmesi kararı verildi. Ama şuanda halen gelip giden olmadı. Tabii ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Yakın bulunan evlerde de 1 kişi vardı oturan, onlar da şuanda evi terk ettiler ve çadırlara geçtiler. Onun için çok büyük bir tereddüt yok ama bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan dün akşam yaşanan iki depremin ardından Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında bir çok aile burada sabahlarken evlerinde ciddi hasar bulunan ve yine korku içinde evine girmeye korkan vatandaşlar burada ateş yakarak çadırlarda konaklamaya devam ediyor. Depremlerin bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini ifade eden çadırlarda kalan vatandaşlar psikolojik olarak da rahatlamak istediklerini kaydetti.

CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Süleymanlı Çarşı Camii’nin minaresinde, 22 Ocak’taki 5.4’lük depremde oluşan çatlaklar, artçı sarsıntılar nedeniyle büyüdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 19.47’deki 4.3 ve saat 20.55’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremlerin, minaredeki çatlakların daha da büyümesine neden olduğu belirtildi. Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal, “Dün akşam yine sarsıldık. 14 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deremde camimizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu bölümde çatlaklar meydana geldi. Minare şu an için tehlike yaratıyor, ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip minaredeki hasarın yerini tespit etti. Caminin iki şerefesinden üst kısımdaki ikinci şerefenin alınıp, tek şerefeye düşürülmesine karar verildi. Camimiz ibadete açık. Caminin içinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Minarenin yakınındaki evde yaşayan 1 kişi vardı. O da şu an evi terk edip, çadıra geçti. O nedenle çok büyük tehlike yok ama bir an önce minarenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

İlçede dün akşam meydana gelen 2 depremin merkez üssü olan kırsal Medar Mahallesi’ne yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi’ndeki bazı metruk binaların iç kısımlarında da çatlaklar oluştuğu belirtildi.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Öte yandan dün akşam depremlerin ardından evlerine girmeye korkanlar, Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında geceyi geçirdi. Çadırların önünde ateş yakanlar, ısınmaya çalıştı. Akhisarlılar, bir an önce depremlerin sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

İHA-DHA