Manisa’da insan ticaretine operasyon: 8 tutuklama!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Fas'tan iş bulma vaadiyle getirilen kadınların pasaportuna ve özel eşyalarına el koyulup, para karşılığında zorla evlendirildikleri iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde 8'i kadın 17'si erkek olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütünün Kuzey Afrika ülkelerinden iş bulma ve evlilik vaadiyle Türkiye'ye getirilen Fas uyruklu şahısları pasaport, kimlik ve özel eşyalarına el koydukları, para karşılığı zorla evlendirmeye çalıştıkları belirlendi.

EVLERDE GÜLEN’İN KİTAPLARI ÇIKTI

Eş samanlı olarak adreslere yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pasaport, kimlik, kişisel eşya, bir miktar döviz ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının bulunmasının ardından grubun FETÖ ile ilgili bağlantısının olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 25 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.