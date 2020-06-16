Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yatak odasındaki gizli dolapta yakalanmıştı! Yeni gelişme…

Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve yatak odasındaki dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.

19:37 -
Haberler Gündem
Yatak odasındaki gizli dolapta yakalanmıştı! Yeni gelişme…

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.’yi yakalanmak için harekete geçti.

Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı. Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı.

2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi.  (DHA)

İLGİLİ HABERABD irtibat görevlisinin yargılandığı FETÖ davasında sürpriz tanıkABD irtibat görevlisinin yargılandığı FETÖ davasında sürpriz tanık

ABD dava Denizli Emniyet FETÖ istanbul Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more