Mansur Yavaş’tan servisçi esnafına destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı görevlendirerek servisçi esnafına destek olunmasını istedi.

Son olarak Mayıs ayında servisçilere nakdi yardım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması nedeniyle iş kaybına uğrayan servisçi esnafına destek olmak amacıyla. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile 29 Kasım tarihindeki toplantıdan sonra anlaşma imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi odaya bağlı araçlardan ilk etapta 28 servis aracını bir ay boyunca günlük 450 TL'den kiraladı.

SERVİSÇİ ESNAFI 135 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAK

Ankara'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan nohut, konserve kavurma ve 300 TL'lik alışveriş kartları için taşıma hizmeti verecek olan servisçiler BELSO Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edilen sosyal yardım paketlerini teslim aldılar. Bir ay boyunca hizmet verecek olan servisçi esnafı kent genelinde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını dağıtacak.

Destek sayesinde hem servisçi esnafının pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatlayacağını hem de ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

*Ankara genelinde yaşayan 163 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Pandemi döneminde hayatları zorlaşan vatandaşlarımıza bir nebze olsun kolaylık sağlamaya çalışıyoruz.

*Alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımızı, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile yaptığımız sözleşmeyle 1 ay boyunca merkez ilçelerde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızla buluşturacağız.

SERVİSÇİLERDEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Okulların kapanmasıyla iş ve gelir kaybı yaşayan özellikle okul servisçileri, ise belediyenin verdiği destekle ilgili şöyle konuştu;

Sefa Akça (Servisçi Esnafı): “Pandemi döneminde işsiz kaldık. Allah razı olsun bir iş verdi bize. Biz de geçici olarak bu işi yapıyoruz. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz.”

İlhan Gülcan (Servisçi Esnafı): “Belediye Başkanımıza bize verdiği bu fırsattan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde bize yardımcı olduğu için Allah razı olsun.”

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