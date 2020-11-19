Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Market ve bakkalların çalışma saatleri neler?

Türkiye’de yeniden artışa geçen corona virüsü vakaları sebebiyle bazı kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, AVM, market ve bakkalların çalışma saatlerine kısıtlama getirildi.

Güncellenme: 09:42, 19/11/2020
Haberler Gündem
Market ve bakkalların çalışma saatleri neler?

İl valiliklerine gönderilen yazıya göre; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet sunacak.

KAHVEHANELER KAPATILDI

Yayınlanan genelgeye göre, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

Bakanlık tarafından yayınlan genelgenin detayları şu şekilde;

* Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

* Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

* İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

İlginizi ÇekebilirSokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İlginizi Çekebilir65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar için yasak saatleri neler?65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar için yasak saatleri neler?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more