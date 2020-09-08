Markette dehşet! Taciz ettiği kadını dakikalarca yumrukladı

Dün Milas ilçesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin’e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.’yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin’e tekme-tokat saldırdı.

Gözaltına alınan Kürşat Z. verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

“BU ADİLER YÜZÜNDEN KAPATIYORUM”

Elif Gültekin, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

* Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum.

* Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi sonra da sözlü tacize başladı.

* Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Bacağına birkaç kez vurdum,. Geldi beni darbetti.

* Adamı 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar?

* Beni bugün bu hale getiren insan, iki gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek.

* Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. (DHA)