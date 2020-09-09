Marmara’da depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Marmara’da depremler olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

DEPREM İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul’un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ifade edilirken olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER