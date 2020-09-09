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Marmara’da depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen, başta Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede onlarca deprem yaşandı. Kandilli verilerine göre en büyüğü 4.0 olan depremler vatandaşlarda korku ve endişeye yarattı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

10:51 -
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Marmara’da depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Marmara’da depremler olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

DEPREM İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul’un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ifade edilirken olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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