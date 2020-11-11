Marmara’ya fırtına uyarısı… Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava durumuna dair son tahminlere göre bugün yurdun bazı bölümlerinde yağış ve fırtına etkili olacak, hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarıyla Marmara Bölgesi’nde fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

MARMARA’DA FIRTINA BEKLENİYOR

Açıklamada, “Marmara Denizi’nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney, İç Ege’nin kuzey ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.