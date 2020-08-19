Marmaris’te 3.9 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Marmaris’te deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan ve yerin 72.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Osmaniye olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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