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Marmaris’te 3.9 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli tarafından depremin derinliği 72.4 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte son depremler listesi...

21:58 -
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Marmaris’te 3.9 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Marmaris’te deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan ve yerin 72.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Osmaniye olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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