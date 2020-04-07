Maske takma kavgası kanlı bitti!

Dün akşam Kepez ilçesindeki bir fırında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Fırına ekmek almaya gelen bir kişi iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D.’nin üzerine yürüdü.

SOPA İLE SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, Cihan D., güçlükle kendini iş yerinin içine attı. Hızını alamayan şüphelilerden biri otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı.

Şüpheliler personellerin araya girmesine rağmen iş yeri sahibinin üstüne saldırmaya devam etti, birisi ise sopayla vurdu. Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Kavgada bacağına bıçak yarası alan Cihan D, sağlık merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)