‘Maske yerine virüs dağıtmak istemiyoruz’

Ülke genelinde 40 bin personel ile PTT kargoları, resmi tebligatlar, bin liralık sosyal yardım paralarını dağıtan PTT çalışanlarında milyonlarca vatandaşa maske ulaştırma kaygısı başladı.

KESK’e bağlı Haber-Sen Başkanı Musa Özdemir, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Çalışan arkadaşlarımız ciddi bir moral bozukluğu yaşıyor. PTT zaten eksik personelle çalışılıyor, şu anda iş yükünü güçlükle yürütüyor, milyonlarca vatandaşa maskeleri nasıl ulaştıracak” dedi.

PTT ÇALIŞANLARINDA MORAL BOZUKLUĞU YARATTI

Personel açısından Avrupa’nın en küçük posta dağıtım örgütlenmesinin Türkiye’de olduğunu söyleyen Özdemir şöyle konuştu:

* Kurumumuz yüzyıllardır savaşlarda, salgınlarda, zorlu süreçlerde hep öncelikli hizmetini sürdürdü.

* Nüfus ve işlem açısından en az personelle hizmet veren en küçük kurumuz.

* Böyle bir süreçte kargo taşıyoruz, Adalet Bakanlığının tebligatlarını dağıtıyoruz, PTT şubeleri önündeki yığılmaları önlemek için evlere bin liralık sosyal yardımları Cumartesi-Pazar demeden, gece 23.00’a kadar dağıtıyoruz.

* Buna bir de milyonlarca maske eklendi. Çalışan arkadaşlarımızda ciddi bir moral bozukluğu yarattı.

* Salgın döneminde PTT üzerinden tıbbi malzeme, gıda ve temizlik malzemesi dışında, ticari faaliyetlerin durdurulmasını istiyoruz.

MASKE YERİNE CORONA VİRÜSÜ DAĞITMAK İSTEMİYORUZ

PTT Çalışanlarının bu iş yüküyle birlikte ücretsiz maskeleri dağıtmasının imkansız olduğunu söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

* Vatandaşlara maske götürülmeli, ama buna bir yöntem bulunmalı. Her eve, her apartmana PTT çalışanları girecek.

* Maskeleri verirken sosyal mesafeyi koruma olanağı sıfır, maske dağıtırken corona virüsü yaymak istemiyoruz.

* Tüm PTT çalışanlarına profesyonel maske ve eldivenlerin verilmesi gerekiyor. Aksi taktirde maske dağıtırken corona virüsü kapacak, bunu gittiği her eve bulaştıracak.

* Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 15 çalışanın test sonuçları pozitif çıktı. Karantinada olan PTT çalışanları da var.

DAĞITIM İÇİN KOORDİNASYON KURULMALI

Özdemir, maskelerin dağıtımın sadece PTT çalışanlarına bırakılması yerine imamlar, öğretmenler, muhtarlar, valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan gönüllü ekiplerden yararlanılması gerektiğini söyledi.

“Yurttaşlara mutlaka maske gitmeli ama başka yöntemler bulunmalı” diyen Özdemir, PTT’nin sadece eleman değil, teknik araç gereçleri de yetersiz” diyerek, maskelerin bu koşullarda vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasının olanaksız olduğunun altını çizdi.

