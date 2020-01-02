Meclis’in 100. yılına dünya şahit olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yılının tarihi bir nokta olduğunu vurgu- layarak, “İstiklal mücadelesi dönemiyle ilgili etkinlikler 19 Mayıs 2019'da başladı, 29 Ekim 2023'e kadar devam edecek. Bu süre içinde 100. yıl programlarıyla çok sayıda anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi. Mustafa Şentop sözlerine şöyle devam etti:

TÜRKİYE OYUN KURUCUDUR

“TBMM'de bütün siyasi partilerin mutabık kalacağı ortak anlayış bağlamında bir dizi çalışmalar düşünüyoruz. Sempozyumlar var, belgeseller olacak. Yabancı heyetlere davetlerimizi iletiyoruz. TBMM'nin 100. yılı dünyanın birçok ülkesinin de şahit olduğu programlarla kutlanacak. Ayrıca 23 Nisan Çocuk Bayramı'na da denk geliyor. Birlikte bir takım etkinlikler olacak. Geçmişi değerlendirme, bazı noktaların altını çizme, hatırlatma, bu heyecanı hem TBMM hem de vatan sathında yayma niyetimiz var.” Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede kaos ve çatışmaların 2020'de biteceği ümidi içinde olduğu vurgulayan Şentop şunları söyledi: “Türkiye birçok alanda ön alarak ve proaktif tutum sergileyerek son derece başarılı sonuçlara ulaşıyor. Şu bilinmelidir ki, Türkiye artık oyun kurucudur. Umarım dünya, ülkemiz ve milletimiz için barış ve huzur iklimine yaklaşacağımız bir yıl olur. Parlamentonun yeni dönemde itibarı ve gücünün artacağını düşünüyorum. TBMM'de tatsız görüntüler azaldı. Eleştiri yapmanın yüzlerce yolu bulunabilir, fiziki müdahalelere varmayan yolların tercih edilmesi gerekir. Şu anki başkanlık sistemini esas alarak hayali, idealize edilmiş bir parlamenter sistemin soyut modeliyle mukayesesini yaparsanız o zaman çok farklılıklar bulabilirsiniz. Bugünkü tabloda parlamenter sistem olsaydı, ne değişirdi? Parlamentoda yine hükümetin arkasında çoğunluk olsa idi, muhalefetin gensoruları Meclis'ten geçecek miydi? Sistem bazlı karşılaştırma yaptığımızda parlamenter sistemin esas bir paradoksu var. Eğer parlamenter sistemde bir hükümet varsa, güvenoyu almış demektir. Meclis'te çoğunluğu vardır. Parlamentonun iki temel görevi; kanun yapmak, denetim. Parlamento tamamen hükümetin kontrolünde, onun yönlendirdiği bir sürece dönüşür. Hangi sayı çoksa ona göre karar çıkıyor. Denetim meselesinde, çoğunluk hükümetin arkasında ise nasıl düşürecek güvenoyu verdiği hükümeti? Bugünkü sistemde en azından parlamento çoğunluğu açısından hükümetin aynı partiden olmama ihtimali var. Şimdi ayırabiliyorsunuz. Bu sistem vatandaşa çok daha fazla seçenek sunuyor…”

Özellikle hüzzam makamında şarkılar dinliyorum

“Müzik dinliyorum. Klasik Türk Sanat Müziğini severim. Özellikle hüzzam makamında şarkılar dinliyorum. Son bir ayda ağırlıklı Hüzzam makamı şarkılar var. Dinlerken ve yalnızsam eşlik de ederim… Son bir ayda Elif Güleç'i dinliyorum; ‘Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim' şarkısı var. İsmet Özel de çok güzel söylüyor. İstiklal Korosu ile çok güzel şarkılar icra ediyorlar.”

Sivasspor'un böyle başarılıı olması çok güzel birşey

“Sivasspor'u çok tebrik ediyorum. Anadolu'daki takımların, illeri temsil eden takımların böyle başarılı olması bence çok ayrı bir sevinç kaynağı oluyor. Sadece belli büyükşehir takımları arasında şampiyonluğun el değiştirmesi

iyi bir tablo değildi elbette. Bunun çeşitlenmesi, çalışan her takımın başaracağına dair bir ümidinin olması da güzel bir şey.”

Bugünlerde Roma İmparatoru Marcus'un kitabını okuyorum

“TV ve dizi izleme imkanım çok olmuyor. Mümkün olduğunca kitap okumaya çalışıyorum. Kamu hukuku, Anayasa hukuku özellikle, yayınlanan makaleleri, kitapları takip ediyorum. Günde 3-4 kitap aldığım olur. TBMM kütüphanesinden de faydalanıyorum. Son zamanlarda Roma İmparatoru Marcus Aurelius var, Stoa felsefenin önemli isimlerden biridir. Şimdi onun kitaplarını okuyorum.”