Mersin Baro Başkanı: Akkuyu ölüm santralinden vazgeçin!

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Çernobil felaketinin 34.yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, aradan 34 yıl geçmesine rağmen, tehlikesinin hala devam ettiğini söyledi.

“İNSANLIK VE DOĞA VAHŞİCE YOK OLUR”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da çıkan orman yangını nedeniyle Çernobil'deki radyasyonun yeniden, hem de 14 kat daha yükseldiği hatırlatan Yeşilboğaz, “ Gözle görülen felaketlerin hiçbiri ülkemizde siyasi iktidara bir uyarı olmamıştır. Siyasi iktidar, tüm bilim insanlarının uyarılarına rağmen nükleer güç santrali konusunda yaptığı yanlışlardan dönecek en ufak bir adım dahi atmamıştır. Bilime kulak tıkayan toplumların, her daim felaketle burun buruna olacağı unutmamalıdır. Bilime ters düşen akılla yönetilen toplumlarda, insanlık ve doğa vahşice yok olur” diye konuştu.

“ENERJİ POLİTİKALARI SAĞLIKLI YAŞAM, TEMİZ ÇEVRE ZEMİNİNE OTURTULMALI”

Türkiye'nin zaman geçmeden nükleer sevdadan vazgeçmesinin önemine işaret eden Başkan Yeşilboğaz şunları söyledi:

* Hem fay hattı, hem de ormanlık alan üzerinde yapımına devam edilen Akkuyu ölüm santralinden çok geç olmadan vazgeçilmeli. Nükleer çözüm değil, tehdittir. Nükleer ölüm demektir.

* 21. yüzyılda ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında çözüm kirli ve pahalı olan nükleer enerjide değil, temiz enerji kaynaklarıdır. Türkiye'nin, nükleer enerjiyle ilgili plan ve projelerini titizlikle yeniden ele alması zorunludur.

* Yol yakınken nükleer enerji anlaşmaları iptal edilmeli ve enerji politikaları ‘sağlıklı yaşam, temiz çevre' zemine oturtulmalıdır.