Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin’de göçmen teknesi battı: 2 cansız bedene ulaşıldı

Mersin açıklarında içinde 6 kişiyi taşıyan fiberden yapılmış tekne battı. Batan tekneden Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı. Ekipler, olaydan iki gün sonra 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Diğer kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşar ANTER
17:44 -
Haberler Gündem
Mersin’de göçmen teknesi battı: 2 cansız bedene ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmî sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Mersin açıklarında 25 Ocak 2020 tarihinde saat 13.56’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda; Mersin’in yaklaşık 1 deniz mili açığında bir balıkçı teknesi tarafından denizden Suriye uyruklu 1 şahsın kurtarıldığı ve şahıstan alınan bilgi doğrultusunda toplam 6 kişi olarak denize açıldıkları Fiber teknenin battığı bilgisi alınmıştır”

* Alınan ihbar üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi ve 1 Drone sevk edilmiş, balıkçı teknesi tarafından kurtarılan şahıs Sahil Güvenlik Botuna alınarak Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edilmiştir.

2 KAÇAĞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

* 27 Ocak 2020 tarihinde gelen ihbar üzerine Mersin ili Davultepe açıkları yaklaşık 2.6 deniz mili mesafede 2 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır, cansız bedenlerden bir tanesinin aranan şahıslardan biri olduğu tespit edilmiş olup diğer kişiye ait kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.

* Kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişinin daha arama faaliyetlerine devam edilmektedir.

İLGİLİ HABEREminönü'nde bir balıkçı teknesi için tahliye kararı kaldırıldıEminönü'nde bir balıkçı teknesi için tahliye kararı kaldırıldı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more