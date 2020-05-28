Meteor peşinde! “Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde…”

Türkiye’de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecan yarattı. Gök taşı (meteor) olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Trabzon’da bazı vatandaşlar harekete geçti. Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelen bazı kişiler düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aradı.

Arazi ve ormanlık alanlarda arama yapanlar, çukurla karşılaştı. Bir an heyecanlanan kişiler, yaptığı inceleme sonucu çukurun, kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi. Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, herhangi bir ize rastlayamadı.

“ATEŞ GİBİ GÖKYÜZÜNDE”

Bölgede arama yapan Ahmet Yılmaz, dün akşam ışık hüzmesini gördüğünü belirterek, “Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde ışık yayıldı. Şaşırdık, kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz, merak ediyoruz” dedi.

Ömer Sürür de “Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı, yok mu, diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadık” diye konuştu.

BULURSA DEVLETE VERECEK

Muhittin Civelek ise ışığın görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek, “Böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Gök taşını bulursak devletimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)