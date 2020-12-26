Meteoroloji uyardı, İstanbul ve 12 il için sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur'un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İKİ BÖLGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerin için kuvvetli rüzgarın uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarısında “Rüzgarın; Marmara geneli ile Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İSTANBUL VE 12 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre 13 ile yarın için sarı uyarı yayınlandı. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için yayınlanan sarı uyarıda bu illerde rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji, sarı uyarı için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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